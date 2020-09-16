Через COVID-19 на Київщині закрито на карантин 25 шкіл і 11 дитсадків, - ОДА
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
На самоізоляції перебувають 90 окремих класів у 57 закладах освіти (2 945 учнів).
Повністю переведено на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких 11 140 учнів:
- Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ;
- Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;
- Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Фурсівська ОТГ: Пищиківський НВК;
- Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;
- Баришівський район: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Білоцерківський район: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613";
- Обухівський район: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;
- Кагарлицький район: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;
- Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.
Від 16 вересня із двотижневої ізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.
Крім того, в області на карантин закрито 11 дитячих садків із 686 діючих. В цих закладах виявили хворими 21 дорослого та 1 дитину. Особи, які контактували з ними проходять ПЛР-тестування.