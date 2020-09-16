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Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

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Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ
Велика палата Конституційного Суду України на засіданні 16 вересня визнала такими, що не відповідають Конституції України окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"За наслідками розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено Рішення, яким окремі положення Закону визнано такими, що не відповідають Основному Закону України, а саме щодо наділення Президента України повноваженнями утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посаду та звільняти з посади Директора Національного антикорупційного бюро України, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування", - говориться в повідомленні.

Крім того, КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції України абзацу першого ч. 1 ст. 1 Закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу".

Положення Закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення судом рішення. Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до рішення КС.

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Топ коментарі

  • Veter Isinski
    Скоро Зеленые сопли и Ассоциацию с ЕС отменят - их ждет братский таежный союз
  • 18c49ed2
    Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ - Цензор.НЕТ 7754
  • Анатолій Лапчук
    Зелена влада оголосила війну борцам з корупцією. Підпали будинків і мащин, знищення НАБУ. А на всі посади назначаються старі кадри при яких в Україні корупція цвіла і пахла. Вони таки нас зробили разом.
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