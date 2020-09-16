МКІП звернеться в Google і Apple з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте" для українців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
У Мінкультури вважають, що додаток "ВКонтакте" може використовуватися російськими спецслужбами для впливу на українців в умовах передвиборчої кампанії.
Також відомство продовжує підтримувати санкції проти "ВКонтакте" і низки інших російських IT-платформ, які дали змогу удвічі знизити частку українських користувачів цих платформ і повністю витіснити окремі ресурси з українського інформпростору.
Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.
У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.