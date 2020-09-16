МКІП звернеться в Google і Apple з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте" для українців

Міністерство культури й інформаційної політики (МКІП) звернеться до основних провайдерів програмного забезпечення - зокрема, Google і Apple - з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних для українських користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У Мінкультури вважають, що додаток "ВКонтакте" може використовуватися російськими спецслужбами для впливу на українців в умовах передвиборчої кампанії.

Також відомство продовжує підтримувати санкції проти "ВКонтакте" і низки інших російських IT-платформ, які дали змогу удвічі знизити частку українських користувачів цих платформ і повністю витіснити окремі ресурси з українського інформпростору.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.

У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

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