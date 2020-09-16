Венедіктовій варто було підписати підозру нардепові Юрченку, - "слуга народу" Арахамія

Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій варто було підписати підозру народному депутату фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку у справі про можливе отримання хабаря

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моя думка, з урахуванням резонансу справи, що це перша корупційна історія у Верховній Раді нового скликання, треба було навіть десь, це я говорю зараз як політик, можливо, закрити очі на якісь огріхи у підготовці слідства НАБУ і підписувати підозру.

Нехай у суді у відкритому процесі всі це бачать: які є докази у НАБУ, які є виправдувальні аргументи у захисту і всі за цим мають стежити. Якщо він винен, то я вважаю, що його треба якнайсуворіше та якнайшвидше посадити за ґрати", - сказав Арахамія.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.