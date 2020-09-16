Тимофій Тупчик: Асоціація "КУБ" готує пропозиції для профільного Комітету ВР з містобудування

Експерти Асоціації "Кола українських будівельників" увійшли до складу Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 16 вересня, на засіданні Комітету, повідомляє сайт "КУБ-Інфо".

Зокрема, до складу Громадської ради включено: голову Ради Асоціації "КУБ" Юрія Кватерчука, виконавчого директора Асоціації "КУБ" Артура Гузєєва та члена правління Асоціації Тимофія Тупчика.

Під час засідання голова Комітету містобудування, народний депутат, член фракції "Слуга народу" Андрій Клочко наголосив, що Асоціація "КУБ" веде активну діяльність у галузях, дотичних до відання Комітету, а експерти Асоціації мають великий досвід діяльності у сфері будівництва. Зокрема, вони на постійній основі беруть активну участь у законотворчій діяльності, є учасниками та співорганізаторами національних конференцій, круглих столів та форумів; співпрацюють з Національною радою реформ, Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, Міністерством розвитку громад та територій тощо. Відповідно, їхня думка має бути врахована Комітетом у процесі підготовки та організації виконання покладених на нього завдань.

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Коментуючи рішення Комітету, Юрій Кватерчук зазначив, що участь представників "КУБ" у роботі Громадської ради парламентського Комітету містобудування є дуже важливою, адже наразі триває реформа містобудування, що вимагає комплексних змін законодавства, яке регулює будівельну сферу.

"Нові правила будівельного ринку, які мають постати в результаті реформи ДАБІ, повинні бути своєрідним суспільним договором між громадянами, владою і забудовниками. Ми як Асоціація будівельників маємо своє бачення майбутнього законодавства та готові до конструктивного діалогу з парламентарями в рамках Громадської ради Комітету", – заявив Юрій Кватерчук.

У свою чергу Артур Гузєєв наголосив: "Асоціація "КУБ" щиро вітає готовність парламентського Комітету містобудування до діалогу з громадськістю та забудовниками. Переконаний, що тільки за допомогою діалогу та взаємної поваги будівельний ринок України стане по-справжньому цивілізованим, а реформа містобудування стане потужнім поштовхом для розвитку галузі".

Зі свого боку, Тимофій Тупчик зазначив, що Асоціація "КУБ" готує цілий пакет пропозицій щодо змін до законодавства у будівельній сфері. "Це стосується і державного контролю в будівництві, і впровадження страхування будівельних ризиків, питань збереження архітектурної спадщини в історичних частинах міст, подолання корупції у сфері та багатьох інших питань. Ми як забудовники прагнемо донести до законодавців свою думку та свою позицію щодо реформи містобудування і впевнені, що Громадська рада Комітету стане одним з тих майданчиків, на яких можна буде обговорити всі наші пропозиції та знайти спільну мову", – наголосив Тимофій Тупчик.

Нагадаємо, Асоціація "Кола українських будівельників" об'єднала досвідчених українських девелоперів, професіоналів будівельної галузі для розвитку і реформи сфери будівництва.

У березні цього року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів на засіданні 13 березня ухвалив постанову про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Зараз у парламенті триває робота над законодавчими змінами, які дозволять новим органам виконувати покладені на них функції в повному обсязі.