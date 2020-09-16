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Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні

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Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні
Кабінет міністрів ухвалив нові правила поділу регіонів на карантинні зони, за якими школи та дитячі садки зможуть працювати у "червоній" зоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

За його словами, навчальні заклади, які працюватимуть у "червоній" зоні, закрити зможуть лише спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС. У трьох інших зонах школу або дитсадок можуть закрити, якщо на карантин відправлять понад 50% класів.

Також регіони будуть поділяти на карантинні зони за новими правилами. У "червону" карантинну зону потраплять міста та райони, в яких:

  • 75% ліжок завантажені у медзакладах протягом п’яти діб;
  • буде зафіксовано перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

А в "помаранчевій" зоні додатково встановлюється така норма: на масовому заході або в будь-якому закладі має бути інформація щодо площі та максимально можливої кількості відвідувачів.

Водночас втрачає чинність заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.

Топ коментарі

  • Антон Есипенко 8647e951
    они ********
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
    это уже самодурство в чистом виде!!!!
  • 18c49ed2
    Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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