Навчальні стрільби ПТКР "Штурм-С" на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

На полігоні в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися тактичні навчання протитанкових розрахунків однієї з артилерійських бригад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Під час навчань протитанкові батареї, які становлять резерв ОТУ "Північ", провели бойові пуски протитанкових керованих ракет "Штурм-С" на базі МТЛБ.





За сценарієм навчань екіпажі протитанкових розрахунків діяли в умовах наступального бою. Після здійснення маршу вони вийшли в район зосередження. Після цього отримали наказ знищити нерухомі броньовані цілі (танки) вогнем окремих установок ПТУР.

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Для ускладнення завдань і наближення навчань до умов реального бою кожен розрахунок отримав інформацію про розташування і характер мети безпосередньо перед початком стрільби. Дальність до цілі - від 2 000 до 5 000 м. Екіпажі виходили на вогневі позиції за 200-300 м від місця зосередження.





При оцінці дій розрахунків враховували рівень взаємодії членів екіпажу, швидкість прицілювання, а також безпосередньо влучність стрільби.