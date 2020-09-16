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Навчальні стрільби ПТКР "Штурм-С" на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

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На полігоні в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися тактичні навчання протитанкових розрахунків однієї з артилерійських бригад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 01

Під час навчань протитанкові батареї, які становлять резерв ОТУ "Північ", провели бойові пуски протитанкових керованих ракет "Штурм-С" на базі МТЛБ.

Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 02
Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 03

За сценарієм навчань екіпажі протитанкових розрахунків діяли в умовах наступального бою. Після здійснення маршу вони вийшли в район зосередження. Після цього отримали наказ знищити нерухомі броньовані цілі (танки) вогнем окремих установок ПТУР.

Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 04

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Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 05

Для ускладнення завдань і наближення навчань до умов реального бою кожен розрахунок отримав інформацію про розташування і характер мети безпосередньо перед початком стрільби. Дальність до цілі - від 2 000 до 5 000 м. Екіпажі виходили на вогневі позиції за 200-300 м від місця зосередження.

Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 06
Навчальні стрільби ПТКР Штурм-С на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС 07

При оцінці дій розрахунків враховували рівень взаємодії членів екіпажу, швидкість прицілювання, а також безпосередньо влучність стрільби.

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    Мочите лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
    мира во всём мире!Слава ВСУ!!!
  • Nikos KGB
    жарьте бурятину!!!
  • Alex_dos
    Практичні навчання та стрільби повинні бути, щоб в вирішальну хвилину не схибити при утилізаціі кацапні.
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