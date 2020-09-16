У додатку "Дія" з'являться електронні ІПН і довідки переселенців

Кабінет міністрів підтримав використання електронних варіантів індивідуального податкового номера та довідки внутрішньо переміщеної особи в додатку "Дія". Вже днями з'явиться бета-версія цього видання.

Як передає Цензор.НЕТ, про таке рішення в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно на засіданні Кабінету міністрів ми легалізували електронний ІПН. Практично для всіх життєвих ситуацій він замінить паперовий ІПН. І завжди буде у вас під рукою у смартфоні. Тепер електронна довідка ВПО також буде в "Дії"", - написав він.

Нагадаємо, Кабмін прирівняв електронні паспорти в додатку "Дія" в паперових документах, а також анонсував електронну прописку. Детальніше про державні послуги, які можна отримати онлайн, читайте на сайті Мінцифри.

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