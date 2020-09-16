Новини

Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та антикорупційних органів, - посли країн G7

1 92422
Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та антикорупційних органів, - посли країн G7
Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) заявляють про необхідність захисту незалежності антикорупційних органів України.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter-акаунті головування США в "Групі підтримки" послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітали новини від представника МВФ в Україні. Посли підкреслили, що Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як НАБУ, САП і ВАКС, щоб не дати корупції підірвати реформи, досягнуті на сьогоднішній день", - сказано в заяві.

Нагадаємо, наприкінці серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. При цьому в КСУ заявили, що таке рішення не означає, що Ситника звільнено. Сам Ситник заявив, що таке рішення не здивувало його, оскільки воно постійно лобіювалося. За словами спікера Верховної ради Дмитра Разумкова, для врегулювання питання з призначенням Ситника необхідно внести зміни до Конституції або закону про НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала такими, що не відповідають Конституції низку положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Топ коментарі

  • 133133
    дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
  • marusia klimova
    Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
  • Solo
    От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
    А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини