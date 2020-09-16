Арахамія не виключив розкол монобільшості

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив можливість розколу монобільшості. При цьому він не вважає за потрібне при першому ж мікроскандалі виганяти депутатів з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Арахамія заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна-24".

Відповідаючи на запитання про те, чи може монобільшість розвалитися, Арахамія відповів, що "такі сценарії є і вони опрацьовуються".

"Не можна ігнорувати цей факт з одного боку. З іншого боку ми ж, певною мірою, на політичній розтяжці", - сказав Арахамія.

Він вважає за необхідне тримати баланс щодо реакції на "витівки" народних депутатів.

"Щоразу, коли хтось щось робить... журналісти і громадськість кажуть: "Давайте виженемо його з фракції". Для мене ж народний депутат - це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі і системні для країни закони. Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то наприкінці ми не зможемо нічого приймати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", - сказав Арахамія.

Читайте також: Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач. ФОТО