Напад на автобус із "тітушками Ківи" під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - "встановлена ​​непричетність до злочину"

Через 18 днів із СІЗО звільнено Олександра Бугайова - одного із затриманих за підозрою в нападі на автобус на трасі біля міста Люботин.

Про це в Facebook повідомив лідер осередку партії "Національний корпус" в Харкові Костянтин Немічев, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, затриманий Олександр Бугайов під час нападу був за 50 км від місця подій, але як підозрюваний провів за ґратами 18 днів.

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Як підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, слідство проти цього чоловіка закрили.

"Була встановлена ​​непричетність до злочину", - зазначив Чубенко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.