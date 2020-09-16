Напад на автобус із "тітушками Ківи" під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - "встановлена непричетність до злочину"
Про це в Facebook повідомив лідер осередку партії "Національний корпус" в Харкові Костянтин Немічев, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, затриманий Олександр Бугайов під час нападу був за 50 км від місця подій, але як підозрюваний провів за ґратами 18 днів.
Як підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, слідство проти цього чоловіка закрили.
"Була встановлена непричетність до злочину", - зазначив Чубенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.