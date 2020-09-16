Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило інформоване джерело.
"Близько 21:50 борт злетів. Він на борту", - сказало джерело кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.
Отримати підтвердження або спростування цієї інформації в Харківській міськраді кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки не вдалося.
Як повідомляє Суспільне-Харків, літак, на якому ймовірно Кернеса відправили на лікування до Німеччини, прибув в аеропорт "Харків" з німецького Нюрнберга о 19:15. Це Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями. Літак із цим бортовим номером перевозив у Берлін з Омська російського політика Олексія Навального після отруєння.
Як повідомлялося раніше, у Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню.