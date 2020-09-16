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Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ

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Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ
Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів із Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило інформоване джерело.

"Близько 21:50 борт злетів. Він на борту", - сказало джерело кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.

Отримати підтвердження або спростування цієї інформації в Харківській міськраді кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

Як повідомляє Суспільне-Харків, літак, на якому ймовірно Кернеса відправили на лікування до Німеччини, прибув в аеропорт "Харків" з німецького Нюрнберга о 19:15. Це Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями. Літак із цим бортовим номером перевозив у Берлін з Омська російського політика Олексія Навального після отруєння.

Як повідомлялося раніше, у Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Больной короновирусом Кернес улетел в Германию

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    а шо так старый совкодрочер адепт рускаго мира к фашыздам не побоялся лететь?
  • dtrscnij grsrt
    Ашоштакоє...
    Вже ж півтора року, як на заміну «санєтаркє Супрун», прийшли висококваліфіковані, фахові медики.
  • Sophia-Maria Duglass
    ВОТ ВАМ И ОЦЕНКА Харьковских больниц и медицины лично мэром .
    А ведь это его вина , что его не могут вылечить в Харькове
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