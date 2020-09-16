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Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі

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Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі
Павла Латушка та Ігоря Лещеню позбавлено дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла "у зв'язку зі скоєнням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Крім того, Василя Марковича звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь у Латвійській Республіці та позбавлено дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов'язків".

Нагадаємо, колишній міністр культури і ексдиректор театру Купали Павло Латушко входить до Координаційної ради.

16 серпня посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат.

Лещеня також сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирними маршами, щоб їхній голос було почуто.

Пізніше він подав заяву про відставку.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Быть дипломатом ЭТОГО государства и есть позор. А так, люди реабилитированы перед Европой
  • dtrscnij grsrt
    Чувак, не НА Украину, а В Украину.
    Запомни.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих революцию в Беларуси - Цензор.НЕТ 7645
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