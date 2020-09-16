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Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"

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Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголошує, що прийняття законів і постанов є виключною компетенцією і правом Верховної Ради України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", – так Кравчук відреагував під час засідання ТКГ на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Водночас обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей, зауважили в Офісі президента.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

    И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
  • Myko
    На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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