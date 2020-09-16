Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн
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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні.
Про це вона заявила в Європарламенті під час своєї першої промови "Про стан Європейського Союзу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Тим, хто виступає за тісніші зв'язки з Росією, я відповім, що отруєння Олексія Навального вдосконаленою нервово-паралітичною речовиною не є поодиноким випадком. Ми бачили цю модель поведінки в Грузії, Україні, Сирії і Солсбері, а також під час втручання у вибори у всьому світі. Ця модель не змінюється, і жоден газопровід не змінить цього", - сказала глава Єврокомісії.