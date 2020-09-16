На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі "нормандської четвірки", нинішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що глобальне там не домовилися. Тому що нічого не змінилося в ТКГ: робота політичної підгрупи як і раніше заблокована. Обмін полоненими - теж", - написав Гармаш.
"Причина все та ж - постанова ВР про місцеві вибори. Колаборанти з ОРДЛО вимагають її приведення у відповідність з мінськими угодами. Росія як і раніше робить вигляд, що вона спостерігач", - додав журналіст.
Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.