Через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" утворилася черга на "Виступовичі", - Київська митниця
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.
"Замість закритого пункту пропуску "Нові Яриловичі" перевізники змушені були для в’їзду в Україну обрати інші ділянки кордону, зокрема – пункт пропуску "Виступовичі". Станом на зараз в черзі на в’їзд в Україну з боку Білорусі в пункті пропуску "Виступовичі" накопичилася черга з кількасот транспортних засобів. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів в цьому пункті пропуску здійснюється цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Митниця просить перевізників по можливості обирати для перетину кордону на в'їзд в Україну інші пункти пропуску, не суміжні з білоруською стороною.
Нагадаємо, нині на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.
Кабінет Міністрів України 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджено через поширення коронавірусної хвороби.