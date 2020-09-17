Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА

Міст імені Євгена Патона в Києві відреставрують і збільшать пропускну здатність. Роботи триватимуть до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор", якій доручено отримати вихідні дані для проєктування і визначити генеральні проєктні та підрядну будівельну організації.

Крім того, "Київавтодор" має забезпечити розробку проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт і законодавства про оцінку впливу на довкілля.

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Зазначається, що міст імені Патона було введено в експлуатацію 1953 року, нині він в аварійному стані.

Реконструювали міст лише раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках моста.