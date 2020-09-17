Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор", якій доручено отримати вихідні дані для проєктування і визначити генеральні проєктні та підрядну будівельну організації.
Крім того, "Київавтодор" має забезпечити розробку проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт і законодавства про оцінку впливу на довкілля.
Зазначається, що міст імені Патона було введено в експлуатацію 1953 року, нині він в аварійному стані.
Реконструювали міст лише раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках моста.