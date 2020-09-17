Новини

Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА

6 49020
Міст Патона в Києві ремонтуватимуть до 2025 року, - КМДА
Міст імені Євгена Патона в Києві відреставрують і збільшать пропускну здатність. Роботи триватимуть до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор", якій доручено отримати вихідні дані для проєктування і визначити генеральні проєктні та підрядну будівельну організації.

Крім того, "Київавтодор" має забезпечити розробку проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт і законодавства про оцінку впливу на довкілля.

Читайте також: Київський фунікулер відреставрують, - КМДА

Зазначається, що міст імені Патона було введено в експлуатацію 1953 року, нині він в аварійному стані.

Реконструювали міст лише раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках моста.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Иван Шумейко
    За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
  • Nikol Kovalenko
    А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
    Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
  • Laur Balaur
    К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини