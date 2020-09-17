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У Ковелі судитимуть молодиків, які шантажем змусили 11-річну дитину винести з дому 22 тис. грн, - прокуратура

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У Ковелі судитимуть молодиків, які шантажем змусили 11-річну дитину винести з дому 22 тис. грн, - прокуратура
За збереження таємниці, яку шестикласник не хотів розповідати батькам, шахрай вимагав у нього гроші. За три місяці дитина віддала вимагачеві 22 тисячі гривень, які крала вдома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області, 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку шестикласник хотів приховати від батьків, вимагав у дитини плату за своє мовчання.

Таким чином, протягом березня-червня 2020 року він 13 разів змушував дитину виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.

Якось зловмисник залучив до вимагання свого 20-річного друга. Удвох вони примусили хлопчика віддати кожному з них по 100 доларів.

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Місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Ковеля вимагань за статтею 189 КК України "Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому".

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    Вы таким образом пытаетесь ОПРАВДАТЬ тех кто у ребенка вымогал???
  • Lyk Omore
    У 11-летнего ребенка неустойчивая психика. А ему приходится выдерживать давление на себя больше, чем у взрослого. Его сломали и унизили. И скорее всего оставили детскую травму на всю жизнь. Не мешало бы к психологу показаться, чтобы у него суицидные мысли не появились.
  • Павел Стрембовский
    А я всего лишь о том что нет разницы между ВОРАМИ... Нет разницы между маленьким и большим вором... Просто у них ВОЗМОЖНОСТИ разные... Дай этим вашим "невинным" возможности, они будут воровать миллионами))) А вы хотите, что бы "они" там на верху не крали, а чтобы для вас осталось все как есть))) Только вы забываете одно... "Они" там на верху, все вышли из вас... Начинали с маленького... Оправдывая этих, значит вы не против все этого... Вас просто смущает, что кому то больше достается))) Ведь вы же не против, когда кум ГОЛОВА и дает вам возможность ТОЖЕ украсть?))) А вот кума президента у вас нет))) А был бы, вот бы вы развернулись))) И когда вы спрашиваете, когда будут судить тех, кто разграбил Украину, подойдите к зеркалу)))
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