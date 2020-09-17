У Ковелі судитимуть молодиків, які шантажем змусили 11-річну дитину винести з дому 22 тис. грн, - прокуратура

За збереження таємниці, яку шестикласник не хотів розповідати батькам, шахрай вимагав у нього гроші. За три місяці дитина віддала вимагачеві 22 тисячі гривень, які крала вдома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області, 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку шестикласник хотів приховати від батьків, вимагав у дитини плату за своє мовчання.

Таким чином, протягом березня-червня 2020 року він 13 разів змушував дитину виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.

Якось зловмисник залучив до вимагання свого 20-річного друга. Удвох вони примусили хлопчика віддати кожному з них по 100 доларів.

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Місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Ковеля вимагань за статтею 189 КК України "Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому".