У Держбюджеті-2021 не передбачили фінансування "Доступного житла", зокрема для ветеранів і переселенців, - глава правління Держмолодьжитла Комнатний

У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік немає грошей на програму пільгового кредитування "Доступне житло".

Про це повідомив у Facebook голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний, інформує Цензор.НЕТ.

"Коштів на виконання програми "Доступне житло", в черзі на участь у якій перебувають 16 тисяч українських сімей, не передбачено, і це надзвичайно погано. У загальному фонді Держбюджету-2021 не закладено і кошти на пільгове житлове кредитування учасників АТО і ВПО під 3% річних", - написав Комнатний.

За його словами, понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб перебувають у черзі за програмою "Доступне житло", 7209 ВПО - у черзі на отримання пільгового довгострокового кредиту відповідно до постанови КМУ №980.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи Держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становитимуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит Держбюджету становитиме 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4505,9 млрд грн.