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США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

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США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального
Глави зовнішньополітичних відомств США та Великої Британії обговорили обставини отруєння в Росії опозиціонера Олексія Навального, наголосивши на неприпустимості застосування хімзброї і закликавши РФ забезпечити повну прозорість цієї справи.

З такою заявою виступив у середу глава Держдепартаменту США Майкл Помпео після зустрічі у Вашингтоні з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме за будь-яких обставин", - заявив Помпео.

Він нагадав, що два роки тому російській спецслужби застосували бойовий газ у Солсбері, побідне сталося зараз з російським опозиціонером.

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"Ми з міністром закордонних справ Раабом приєднуємося до наших колег із країн G7, щоби закликати Росію забезпечити повну прозорість, і ми повторюємо цей заклик зараз", - наголосив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alex Zverev 4f8bec47
    Эти идиоты продолжают просить паРашу признать вину. Просили признать вину в отравлении Литвиненко, паРаша их послала. Просили признать вину в сбитии малазийского Боинга - тот же результат. В-общем, вариант "на нэт и суда нэт".

    Вместо того чтобы изолировать этот гнойник на международной арене, Запад упрашивает (зачем-то!) шпану признать свою вину в очередном злодеянии. Результат известен заранее. В том числе и тому же Западу. То есть это с самого начала - откровенный фарс.
  • Георргій Мокрицький eb3bca12
    Смешно читать. Это все равно, что Гитлера заставить любить евреев, или кошек - мышей... Кому нужна эта словесная эквелибристика? Тем более, что за ней ничего не последует!
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Суд призвал серийного убийцу больше не убивать, и отпустил под подписку о не выезде... Где-то так...
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