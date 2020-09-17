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Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

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Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками. Підрозділи ЗС України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Так, постріл у бік наших позицій з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає", - йдеться в повідомленні.

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"На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зе вже пабіділ війну, а це не вщот.
  • AbOriginal_UA
    Узеленского считают, что обстрелы и перемирие должны идти рядом:
    обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
    П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
  • Diesel_Sasha
    а де гівнокомандуюче? відпочиває чи відосіки записує?
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