Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні, - "слуга народу" Гетманцев

Черговий транш МВФ Україна може отримати в грудні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив народний депутат фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо" в середу ввечері.

"Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні", - сказав він

При цьому депутат додав, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

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Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.

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