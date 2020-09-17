В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 17 вересня, зафіксовано 3584 нові випадки зараження. При цьому 60 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 16 вересня, повідомлялося про 2958 нових випадків, 15 вересня - 2905, 14 вересня - 2462, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 166 244 особи, померли від початку пандемії 3400 осіб (за добу 60), видужали - 73 913 (за добу 1589). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 88 931 особа, що на 1935 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (379), Харківській (483), Тернопільській (390), Одеській (325), Львівській (234), Івано-Франківській (179) областях.

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