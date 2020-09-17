Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш заявив, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в світі виходить з-під контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба ООН.

"Спалах виходить з-під контролю", - заявив Гутерреш, зазначивши, що незабаром 1 млн життів буде "загублений через вірус".

"Давайте з'ясуємо: від пандемії немає панацеї", - зазначив генсек ООН, додавши, що багато хто покладає надії на вакцину від коронавірусу.

"Сама по собі вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому", - підкреслив Гуттеріш.

Він пропонує розцінювати вакцину як "глобальне суспільне благо", яке повинно бути загальнодоступним, проте для цього необхідний "якісний стрибок у фінансуванні".

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До листопада в Україні продовжений адаптивний карантин. Стали жорсткішими обмеження в регіонах "зеленої зони", до кінця вересня заборонено в'їзд іноземцям - за винятком кількох категорій.

17 вересня в світі виявили вже понад 30 млн хворих на коронавірус. Число смертей від COVID-19 наближається до 1 млн.