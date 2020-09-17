Убивство в Нікополі: Суд заарештував двох підозрюваних на два місяці без права внесення застави

На Дніпропетровщині суд заарештував підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"16 вересня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня в Нікополі сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей.

15 вересня поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві.

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