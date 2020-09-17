Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого НАБУ підозрює в корупції і хабарництві.

Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ", - написав Лещенко в Telegram, додавши, що інформація надійшла від його інсайдерів.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.