COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 483, Тернопільщина - 390 та Київ - 379

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській і Тернопільській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 17 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 483 людини, що є найбільшою кількістю захворілих не тільки в області, а й в усій Україні.

Загальна кількість інфікованих становить 13 915 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 287 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 4033 пацієнти.

Станом на 17 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 9595 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Тернопільська область та Київ.

Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 390 осіб. Загальна кількість інфікованих - 10 394. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 122 особи, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 4523 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 5749.

У Києві на коронавірус захворіли 379 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 18 449 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 296 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужав 5601 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві становить 12 552 особи.