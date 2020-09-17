За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися 166 244 особи. З них 10 859 дітей, а також 13 396 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3584 людини. Це черговий антирекорд. З них 301 дитина, а також 147 медичних працівників. Були госпіталізовані 534 особи. Це дуже багато. За останню добу в Україні зафіксували 60 летальних випадків. Одужали 1589 пацієнтів", - заявив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 166 244 особи. З них 10 859 дітей, а також 13 396 медиків. Загалом побороли коронавірус 73 913 пацієнтів, а летальних випадків 3400.

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