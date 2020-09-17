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Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас

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Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас
67-річний мешканець Львівської області загинув унаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними департаменту, інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.

"Унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці події мешканець с. Цитуля", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд. Ведеться слідство.

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Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
  • Dmytro Zagashev
    Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
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