COVID-19 не заважає широко святкувати Дні міст, але не дозволяє в'їхати в Україну паломникам-євреям, - рабин Мота Франк

Понад 3 тисячі євреїв-паломників, включно з дітьми, другий тиждень залишаються заблокованими на білорусько-українському кордоні через неузгоджені дії вищого керівництва України.

Про це повідомив рабин Мота Франк.

Він заявив, що Україна фактично закрила кордон 28 серпня, а не 29-го, як заявляв міністр МВС Арсен Аваков. Рабин також нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що святкування Рош га-Шана допустимо за умови дотримання протиепідемічних обмежень.

"Маски носять тільки в Умані на вулиці Пушкіна, у всіх інших місцях ніхто не носить, не дотримуються дистанції та інших карантинних заходів. В той час, коли тисячі прочан буквально живуть на кордоні, ми бачимо, як в Одесі та Дніпрі святкують Дні міста, як збирають сцени, проводять концерти для масового скупчення людей. Держава дає згоду на такі подвійні стандарти. Це неприпустимо", - сказав Мота Франк.

Рабин зазначив, що брацлавські хасиди - одні з наймасовіших туристів, які відвідують Україну протягом усього року. За даними МАУ, 11% туристів, які відвідують Україну, - євреї, які приїжджають до місць своїх релігійних святинь. Серед них не тільки громадяни Ізраїлю, але і значна кількість громадян США, Великої Британії і багатьох інших країн.

"Десятки тисяч туристів приїжджають в Україну, витрачають тут свої гроші. Багато жителів Умані добре заробляють за рахунок святкування Рош га-Шана, це правда. Ми нічого не просимо натомість, тільки виконання своїх обіцянок", - сказав Мота Франк.

Він закликав президента і Кабмін пустити паломників в Україну і якомога швидше врегулювати ситуацію на кордоні: "Тисячі людей з дітьми другий тиждень в польових умовах. Це неприпустимо".

Щороку понад 20 тисяч послідовників брацлавського течії хасидизму з'їжджаються з усього світу на могилу рабі Нахмана в Умані для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року). Цьогоріч він відзначається 18-20 вересня.