П'яні хлопці напали на поліцейських у Харкові, постраждав 25-річний сержант. ФОТО

У Харкові п'яні юнаки влаштували бійку зі співробітниками правоохоронних органів. В результаті події 25-річний працівник Управління поліції охорони дістав тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Інцидент стався 15 вересня близько 21:20 біля однієї з аптек по проспекту Тракторобудівників.

Поліцейські з'ясували, що 15 вересня о 19:48 наряд групи реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області отримав повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації охоронюваного об'єкта. Прибувши, працівники поліції охорони виявили двох молодих хлопців 17 та 18 років, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, поводилися неадекватно і чіплялися до перехожих. На вимоги поліцейських припинити протиправні дії громадяни відповіли агресією і почали кидатися в бійку. Поліцейські охорони застосували до правопорушників заходи фізичного впливу. Під час затримання сержант поліції дістав тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні.



Фото: сайт поліції

Потерпілий поліцейський з травмою голови був доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан здоров'я 25-річного працівника поліції стабільний.

Затриманих правопорушників доставили до Московського відділ поліції.

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За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 5 років. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.