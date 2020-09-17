Законопроєкт №3131-д про детінізацію АПК не торкнеться добропорядних фермерів, - Левицький

Законопроєкт №3131-д про детінізацію агропромислового комплексу - правильний і не торкнеться добропорядних аграріїв.

Про це в інтерв'ю LNZ Web розповів співвласник групи компаній "Урожай" у Чернігівській області Олександр Левицький.

"Хотілося б зрозуміти, яким його ухвалять у другому читанні, але в принципі цей законопроєкт правильний. З одного боку, він допоможе донаповнити місцеві бюджети і бюджет загалом. З другого боку, він вирівняє сільгоспвиробників і прибере тіньову складову", - пояснив Олександр Левицький.

Як відомо, законопроєкт №3131-д пропонує встановити мінімальну суму податків, яку має заплатити орендар або власник землі з гектара - поставлене податкове зобов'язання (ПНО). Якщо сума податків (земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок) на рік на гектар менший за встановлену суму поставленого податкового зобов'язання, аграрій доплачує різницю в місцевий бюджет.

"Ми проводили розрахунки: навіть у самому початковому вигляді (законопроєкту. - Ред.) моє підприємство не доплачувала б нічого. У нас була б ще переплата приблизно 300-400 тисяч гривень із податків. На нас цей законопроєкт ніяк би не позначився. Але є дуже багато недоброчесних маленьких фермерів, які не платять жодних податків. Обробляють чиїсь паї ... Це неправильно", - зауважив аграрій.

Він нагадав, що податки йдуть, зокрема, на підтримку інфраструктури населених пунктів та умов життя для мешканців.

"Ми ж ходимо дорогами. Нам подобаються підметені вулиці. Нам подобається чистота і порядок. Нам подобається освітлення в місті. Але ніхто не хоче за це платити. Я вважаю, що це неправильно", - сказав Олександр Левицький.

Нагадаємо, 9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Він передбачає поетапне запровадження поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ​​ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить приблизно 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НГО - приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й - 3,5% НГО, за 2023-й - 4% НГО; за 2024-й і надалі діятиме ставка 4,5% НГО.

Ухвалення цього законопроєкту вже підтримав президент Володимир Зеленський.