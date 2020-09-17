"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська
Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскандидатка в президент Білорусі повідомила в Telegram.
"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою міліцейського свавілля", - йдеться в повідомленні.
За словами Тіхановської, до списку санкцій увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань із затриманих.
"Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися", - додала вона.