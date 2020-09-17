Новини

"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська

2 66824
"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська
Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила про підготовку "чорного списку" співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскандидатка в президент Білорусі повідомила в Telegram.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою міліцейського свавілля", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

За словами Тіхановської, до списку санкцій увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань із затриманих.

"Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися", - додала вона.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Айтишники могли бы не мультики рисовать, а подломить базу МВД и выложить героев в сеть: Имена фамилии, родственников, детей, фотки и тд...
  • UApatriotUA
    В расею передавайте сразу в отдел кадров мвд. В наградной отдел они сами передадут
  • Підлога Маккартні
    А почему бы и нет? Они же бьют чьих-то детей, чьих-то родственников... вот пусть получают ответку
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини