Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 17 вересня Київ та 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, згідно з даними МОЗ, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Київській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.