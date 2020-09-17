Пацієнти з COVID-19 або підозрою на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах, - Степанов

Громадяни України з COVID-19 або ті, хто мають підозру на коронавірусну хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина перебуває з COVID-19, вона має звернутися до територіальної виборчої комісії. Якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п'ятниці перед днем ​​голосування, і залишити заяву, що вона має проголосувати вдома у зв'язку з коронавірусною хворобою. У день голосування приїде комісія додому і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту - так, як це має бути", - розповів глава МОЗ.

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