Затриманих і підозрюваних у справі про вбивство черкаського журналіста Комарова поки немає, - МВС

Підозрюваних і затриманих у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова немає, триває багато негласних слідчих розшукових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"В категорії так званих контрольних, якими журналістська спільнота займається, є один з найбільш серйозних нерозкритих поки злочинів - це вбивство журналіста Вадима Комарова в місті Черкаси 4 травня 2019 року", - зазначив Шевченко.

За його словами, нині підозрюваних і затриманих за цим видом злочину немає, слідство триває.

"Цей випадок є найбільш вагомим викликом для правоохоронної системи щодо злочинів цієї категорії - нерозкрите вбивство журналіста Комарова", - підкреслив Шевченко.

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У свою чергу, в.о. начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитро Кравченко також заявив, що у цій справі проведено великий обсяг роботи, а на цей момент триває безліч негласних слідчих розшукових дій.

Нагадаємо, напад на журналіста Вадима Комарова стався 4 травня 2019 року близько 9 ранку. Він зазнав кількох ударів по голові і перебував у комі після операції в лікарні Черкас.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

20 червня Вадим Комаров помер у лікарні, так і не опритомнівши.