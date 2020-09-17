"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко
Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Причина в тому, що депутат Юрченко не прийшов у четвер у Раду, закрився в приватному будинку і не виходить назовні. Юрченко користується тим, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину. Тактика Юрченка безнадійна, оскільки існують різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", - повідомив Лещенко.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.