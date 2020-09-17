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Юрченко вийшов із фракції, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

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Підозрюваний у хабарництві нардеп "Слуги народу" Олександр Юрченко вийшов із фракції.

Про це повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"У політичному процесі ми крапку поставили. Він вийшов із фракції. Заява є, я зареєстрував звернення до Разумкова вчора вранці", - сказав Арахамія.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Віктор c1638d64
    "Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
  • OA 3b6910dc
    Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
    Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
  • юрий иванов b93e8b4c
    Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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