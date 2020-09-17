Цькування в інтернеті: в Україні запустили гарячу лінію з питань безпеки дітей у мережі

З 15 вересня в Україні впроваджено урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті за телефону 1 545

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

"Інтернет сьогодні є найважливішим інструментом взаємодії зі світом у руках не тільки дорослих, але й дітей. Він допомагає їм навчатися, розвиватися, підтримувати спілкування з друзями, стежити за подіями у світі.

Однак, окрім очевидної користі, в мережі також таїться безліч загроз, з якими не завжди під силу впоратися дитині", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що одним з викликів сучасності є запобігання насильству над дітьми в різних його проявах (в тому числі в інтернеті).

"Діти, які зазнали сексуального насильства в інтернеті, травмовані ще сильніше, ніж ті, які зазнали фізичного насильства, адже особливість вчинення сексуального насильства над дітьми в онлайн полягає в тому, що матеріали (фото, відео) залишаються в інтернеті та транслюються по всьому світу (навіть після того, як дитина врятована)", - повідомили у відомстві.

З 15 вересня в Україні впроваджено урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті за телефоном 1545 (далі вибрати 3).

Лінія створена з метою підвищення рівня обізнаності дітей, батьків та осіб, що їх замінюють, з питань попередження та реагування на ризики, з якими діти можуть зіткнутися в інтернеті.

Довідково: з січня 2020 року в Україні вперше запрацювала державна гаряча лінія для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей. Визначено короткий телефонний номер – 1547.