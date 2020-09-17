Арахамія про балотування Степанова в Одеську облраду: "Я б на його місці цього не робив"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія критично відреагував на балотування міністра охорони здоров'я Максима Степанова в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

Про це сказав Арахамія в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б на його місці цього не робив ... Я не розумію, як можна за сумісництвом працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров'я в період пандемії", - сказав нардеп.

Арахамія розповів, що в зв'язку з цим Степанова викличуть на фракцію партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

"Якщо у нього є такі плани, нехай заздалегідь повідомляє, тому що це велике і важливе питання", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що очолить список партії "Слуга народу" до обласної ради Одеської області на місцевих виборах.

"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області і погодився очолити список партії "Слуга народу" в обласній раді", - сказав він.

Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо.

30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.