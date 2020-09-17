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Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС

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Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС
Депутат Європарламенту Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Верховну Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів до комісії з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сильно стурбований сьогоднішнім можливим голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів до конкурсної комісії з вибору голови САП, яким не вистачає доброчесності і досвіду. Їх обрання ставить під загрозу підтримку ЄС і МВФ", - написав Майкл Галер у Twitter.

До його побоюванням приєдналася євродепутатка від групи зелених Віола фон Крамон, яка є заступником голови Делегації в парламентському комітеті з питань співробітництва між Україною та ЄС.

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"Коли увага міжнародної спільноти зайнята Білоруссю, українська влада хоче по-швидкому пропхати кандидатів для обрання глави САП, у яких бракує досвіду і доброчесності. Українська влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш фінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро", - зазначила євродепутатка.

Євродепутати застерегли Раду від голосування за недосвідчених і недоброчесних кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС 01
Євродепутати застерегли Раду від голосування за недосвідчених і недоброчесних кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС 02

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 7572
  • Власов Сергей b3083465
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    Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.

    Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).

    Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

    Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.

    СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.

    Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

    Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.

    Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.

    По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.

    Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.

    Это пздц улиточка.

    Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

    К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".

    Так что с Ермаком все понятно.

    Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.

    Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.

    Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

    У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.

    У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.

    НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

    Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.

    Очень удобно будет потом отлавливать.

    До скорых встреч.
  • Роман с камнем
    Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 5234
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