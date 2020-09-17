Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову №4194 проголосували 239 народних депутатів "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє".
Проти цієї постанови виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
Як ідеться в постанові, до складу конкурсної комісії пропонують включити:
- В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);
- Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);
- Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);
- Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);
- Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);
- Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);
- Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".