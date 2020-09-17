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Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП

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Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП
Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову №4194 проголосували 239 народних депутатів "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє".

Проти цієї постанови виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Як ідеться в постанові, до складу конкурсної комісії пропонують включити:

- В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);
- Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);
- Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);
- Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);
- Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);
- Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);
- Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Grayzy Gamer
    Правильно, 73% безвиз не нужен
  • Irada
    Про транш можно было забыть после провала встречи в Кривом Роге Нелоха с помощником Пенса. Кстати говоря - одно из знаковых событий прошло для СМИ почему-то незамеченным. Нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом поставило жирный крест на переговорах с МВФ. Никто не будет выделять кредиты для пиара Нелоха с дорогами. А увеличение дефицита планируемого бюджета в 2 раза по сравнению с прежними договоренностями сейчас - это просто вишенка на торте.
  • ad ledebur
    Ну, що безвіз під загрозою ...
    Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
    Ці наобирають
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