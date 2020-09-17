Є зізнання підозрюваних Лавреги і Семенова, що вони йшли мене вбивати. Поліція його сховала, але у мене воно є, - Соболєв

Підозрюваний у замаху на вбивство депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрій Лаврега під час слідства почав міняти свідчення на прямо протилежні.

Про це Соболєв розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Лаврега говорив правду, коли по гарячих слідах все розповів, і ці відеозаписи у мене є. Спочатку він був переляканий і видавав усе, як було. Ми ж і за телефонами відстежили, як він за мною ходив. Але коли громадяни поліцейські почали з ним працювати, то через кілька місяців Лаврега вже почав давати прямо протилежні свідчення. Тобто брехня найчистіше", - зазначив депутат.

За словами Соболєва, у нього є відео, де Лаврега розповів, що він місяць стежив за ним.

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"У мене відео є, де Лаврега розповів, що він місяць за мною стежив, що він отримав гроші, від кого саме він отримав замовлення. Ми для себе зробили експертизу. Ми купили точно такий приціл, як був у Лавреги, зайшли в хостел, звідки він зробив постріл, і подивилися в приціл. Він за мною стежив 40 хвилин. У цьому прицілі видно все до найменших деталей, навіть прищик на обличчі. І Лаврега 2 грудня зізнався, що він отримав замовлення на моє вбивство. У цьому зізнався і Лаврега, і його напарник Семенов - вони йшли цілеспрямовано мене вбивати. Вони свідчення заховали, але у мене вони є. А поліція їх заховала", - розповів Соболєв.

Депутат заявив, що "поліція діє заодно із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим".

"Мамедов взагалі відповідає за питання, пов'язані з дітьми, яких у сім'ях ображають і всяке таке, але до вбивств Мамедов не має взагалі ніякого стосунку. Але з огляду на дружбу Мамедова з керівником певних структур ...", - сказав Соболєв.

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"Мамедов взяв цю кримінальну справу, і його підопічні процесуальні керівники - дівчатка, які поняття не мають, що таке вбивство, - вели всю цю справу. Мені особисто пані генеральний прокурор Венідиктова, коли ми з нею зустрічалися, обіцяла, що рівно через тиждень ми зберемо групу, де будуть всі слідчі, прокуратура буде, і ми все розкладемо по поличках. Я цей тиждень чекаю вже, напевно, місяців 4-5", - додав депутат.

Повний текст інтерв'ю з депутатом В'ячеславом Соболєвим читайте тут.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року в Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні.

Пізніше стало відомо, що був убитий трирічний син бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня 2019 року було затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

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