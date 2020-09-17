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Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало

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Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало
Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" допомагатиме зі вступом до українських вишів студентам, яких відрахували в Білорусі за протести проти Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.

"Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських вишів, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до українських університетів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
    На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
  • Molli
    а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
  • Roman Maksymyuk 11332737
    хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
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