Смоленська катастрофа: Генпрокуратура Польщі назвала імена заочно заарештованих диспетчерів аеродрому Смоленськ-Північний

У Генпрокуратурі Польщі назвали імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру, про це повідомила офіційна представниця польського відомства Єва Бялик.

"Йдеться про диспетчерів Павла П., Віктора Р. та Миколу К.", - сказала вона.

Згідно з польським законодавством, повні прізвища осіб, щодо яких ведуться процесуальні дії, називати заборонено.

Раніше речниця Генеральної прокуратури Польщі Єва Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

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