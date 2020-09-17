43% громадян України взагалі не знають, коли відбудуться місцеві вибори, - опитування "Рейтингу"

43% громадян України взагалі не знають, коли відбудуться місцеві вибори, і тільки 35% опитаних знають точну дату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, респонденти мають протилежні почуття, коли оцінюють ситуацію в своїх містах і в країні в цілому. Так, 56% опитаних зазначили, що вони відчувають надію, коли думають про місцеву ситуацію, 41% в той же час відчувають розчарування. Натомість, коли йдеться про ситуацію в державі, то 61% відчувають розчарування, і 35% – надію. Відносно більше тих, хто відчуває надію в обох випадках, серед молодших респондентів та мешканців обласних центрів.

Разом з тим, лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні. 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають. Ще, 3% назвали інші дати. Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти.

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Крім того, 69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно вищий рівень обізнаності про систему виборів, демонструють старші опитані. Натомість серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Відносно вищу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого вищий рівень обізнаності про дату та систему виборів.

52% очікують незначних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 22% вважають, що вони будуть значними, 20% – взагалі їх не очікують. У порівнянні із президентськими виборами 2019 року очікування фальсифікацій на виборах значно знизилися.

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Оцінюючи сфери, в яких місцевій владі вдалося досягти найбільших успіхів, опитані найчастіше згадували про дороги і тротуари (54%) та парки і сквери (36%). Про покращення у сферах громадського транспорту говорили лише 12%, медицини – 9%, освіти та житлово-комунального господарства – по 7%, екології – 5%.

Натомість, говорячи про основні пріоритети в роботі місцевої влади, респонденти найчастіше згадували про медицину (58%), економіку та створення робочих місць (33%), освіту (27%), боротьбу із корупцією (23%).

Опитування Соціологічною групою "Рейтинг" було проведено з 12 по 15 вересня 2020 року показали, що респонденти мають протилежні почуття, коли оцінюють ситуацію у своїх містах та в країні загалом. Так, 56% опитаних зазначили, що вони відчувають надію, коли думають про місцеву ситуацію, 41% в той же час відчувають розчарування. Натомість, коли йдеться про ситуацію в державі, то 61% відчувають розчарування, і 35% – надію. Відносно більше тих, хто відчуває надію в обох випадках, серед молодших респондентів та мешканців обласних центрів. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 12 - 15 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 15 липня 2020 року призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня. Цього дня виборці голосуватимуть за депутатів районних рад, а також сільських, селищних і міських голів.