Засідання "СН" щодо змін до постанови про місцеві вибори скасовано через хворобу учасника, - Качура
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Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання, на якому парламентарі повинні були обговорити проєкт про внесення змін до постанови про місцеві вибори.
Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура усвоєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.
У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.