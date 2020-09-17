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Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція. ФОТОрепортаж

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У місті Буча невідомі біля банкомату силою заштовхали чоловіка в машину. Потім вивезли в ліс, побили і вимагали гроші за "життя". Про викрадення людини в поліцію повідомив небайдужий свідок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Для затримання зловмисників поліція ввела спеціальну операцію, на розшук викрадачів були орієнтовані наряди поліції Київщини, столиці та суміжних областей.

Машина, яка підпадала під орієнтування, розшукали у сусідньому місті Ірпінь група реагування патрульної поліції та оперативники місцевого відділу поліції.

В авто були водій та пасажир. Один з них уродженець Сумщини, інший - громадянин Грузії. Саме вони виявилися викрадачами", - сказано в повідомленні.

Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція 01

Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення невідкладного обушку в автівці зловмисників поліція виявила: гранату, запал, ножі, рації, рукавиці та мотузки. Також проведено обшук і за місцем проживання чоловіків, де поліцейські вилучили зброю та ніж.

Постраждалого 21-річного хлопця поліцейські розшукали в лісосмузі.

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Зловмисники відібрали в нього сумку з особистими речами та поїхали в невідомому напрямку, залишивши потерпілого прив'язаним до дерева.

Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські перевіряють їхню причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання оголошення про підозру. Запобіжний захід для них обере суд.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Не страна а проходной двор. Приехал, пограбил и на лежку домой. При въезде отпечатки надо брать.
  • Storm UA
    Эти Мамуки уже достали.
  • Майкл Дорси
    Никто не контролирует этот приезжий сброд, хотя, казалось бы, при цифровых технологиях можно было бы знать информацию поголовно о въехавших и не выехавших с Украины. Потому у нас десятки тысяч нелегалов годами живут в Украине, пока не купят внж или другую "бамагу".
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