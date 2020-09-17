Саміт "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але є заковика, - Пєсков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.
Президент України Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що зустріч політрадників відбудеться протягом 10 днів, а після неї відбудеться і зустріч на вищому рівні.
"Ми абсолютно згодні з такою постановкою питання. Справді, нам варто очікувати в найближчому майбутньому на зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати найближчим майбутнім", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли чекати саміту "нормандської четвірки".
Президент Володимир Путін неодноразово казав, що зустріч має бути підготовлена, нагадав він, - і щонайменше для цієї зустрічі необхідно зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті на останній зустрічі глав держав у Парижі.
"Зрозуміло, помічники будуть надалі зустрічатися, вони продовжать свою роботу з тим, щоб якимось чином знайти шляхи для просування на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей. Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", - наголосив представник Кремля.
На прохання уточнити, чи є зараз згода російської сторони на проведення саміту, прессекретар президента РФ зауважив: "У російської сторони є політична воля до продовження роботи в межах нормандського формату, ми вважаємо, що альтернативи цьому формату немає". Продовження роботи, звичайно, передбачає продовження діалогу, додав він.
"У цьому плані тут все правильно, ми згодні з президентом Зеленським. Інша справа, що ми зараз не стали б фіксувати якісь дати, тому що це марно", - наголосив Пєсков.
Нагадаємо, зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 11 вересня в Берліні.